Донецк, 15 марта, 2023, 17:03 — ИА Регнум. ВСУ в течение многих лет возводили бетонные укрепления в Марьинке в окрестностях Донецка, именно поэтому данный населенный пункт так трудно штурмовать, рассказал 15 марта журналистам командир дивизиона 381-го артиллерийского полка.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ в Марьинке

Именно из Марьинки осуществляется значительная часть обстрелов Донецка.

Разрушить возведенные ВСУ укрепления можно только особо тяжёлым вооружением, при этом российские военнослужащие стараются беречь жизни товарищей, поэтому продвижение идет медленно, отметил артиллерист.

У военнослужащих есть все необходимые для штурма виды вооружения и техники, включая минометы и беспилотники, но пока сложно прогнозировать, когда село окончательно перейдет под контроль России, добавил командир дивизиона.

При этом за Марьинкой ВСУ уже строят новую линию укреплений, так что впереди у российской армии тяжелые бои, отметил он.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что освобождение Марьинки и Авдеевки имеет особую важность, но пока в достижении этой цели наблюдаются определённые трудности.