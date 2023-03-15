Вашингтон, 15 марта, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Военный конфликт глобального масштаба может произойти, если во время серьёзных ЧП отсутствуют каналы связи между великими державами. Об этом 15 марта заявил американский генерал, комендант Корпуса морской пехоты США Дэвид Бергер.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Штаб

По его словам, столкновение летательных аппаратов двух стран может перерасти в конфликт, если между военно-политическим руководством государств плохо налажен контакт для урегулирования ситуации.

«Возможно, это мой главный страх», — приводит слова Бергера Daily Mail.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта представители ВС США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Чёрным морем.

В Минобороны РФ в свою очередь отметили, что MQ-9, направлявшийся в сторону российской границы, перешёл в неуправляемый полёт из-за резкого манёвра, потерял высоту и упал в море. При этом российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.