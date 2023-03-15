Москва, 15 марта, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Попытки достать из Чёрного моря фрагменты американского беспилотника MQ-9 Reaper обязательно нужны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев

«Я не знаю, сумеем ли мы достать [обломки] или нет, но то, что это делать надо и будем этим заниматься, обязательно», — сказал Патрушев.

По словам главы СВР Сергея Нарышкина, у России есть соответствующие технические возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 марта американский беспилотник вошёл в район временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем, установленным на период спецоперации. Его транспондеры были выключены. Российские истребители были отправлены к нарушителю для его идентификации. Беспилотник, как заявили в Минобороны РФ, перешёл в неуправляемый полёт и упал в море. Российские лётчики вооружения не применяли.