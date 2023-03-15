Брянск, 15 марта, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В Брянской области намерены запустить производство китайских автомобилей бюджетного класса методом крупноузловой сборки. Об этом сообщил председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин порталу «АвтоВзгляд».

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

По его словам, что на заводе намерены производить бюджетные модели типа Renault Logan.

Как передавало ИА REGNUM, правительство России продлило до 1 июня действие правил сертификации автомобилей, разрешающих их выпуск в упрощенных версиях. Компания «АвтоВАЗ» подняла цены на некоторые модели Lada в среднем на 2%.