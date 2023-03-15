Москва, 15 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Количество участников игр от бренда «Национальная Лотерея», которые стали миллионерами, превысило 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

Пресс-служба «Национальная Лотерея» Лототрон «Мечталлион»

Игры «Национальной Лотереи» были перезапущены в 2022 году. С тех пор наиболее удачливыми стали участники тиражей флагманской лотереи «Мечталлион». Например, в последнем ее розыгрыше по случаю Международного женского дня сразу пять человек поделили второй суперприз в 8 млн рублей, а 39 участников выиграли по миллиону рублей. «Снова и снова мы доказываем, что стать ближе к своей мечте и выиграть миллион может любой», — отмечают в пресс-службе.

Главный приз выигрывали также в онлайн лотереях «Трижды три» (более 5,3 млн рублей), «Великолепная 8» (более 11 млн рублей), «5 из 37» (более 17 млн рублей), «Форсаж 75» (более 9,8 млн рублей). Билет моментальной лотереи «Квест. Золотое дело» принес победительнице 2 миллиона рублей.

«Самое главное, что удача может улыбнуться вам в любой момент и, как показывает статистика, чаще всего, когда вы этого совсем не ожидаете», — заключили в пресс-службе «Национальной Лотереи». Общий объем выигрыша всех миллионеров «Национальной Лотереи» достиг 907,8 млн рублей.