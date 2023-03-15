В Пентагоне заявили, что Украине передадут 150 танков Leopard
Вашингтон, 15 марта 2023, 16:51 — REGNUM Коалиция стран передаст Украине более 150 танков Leopard, заявил 15 марта на заседании контактной группы по вопросам поставок оружия Киеву министр обороны США Ллойд Остин.
Он отметил, что «коалиция стран» продолжает расти, и танки Украине обязались поставлять уже девять государств.
Западные партнеры Киева должны предоставить ВСУ все необходимое для ведения боев, добавил Остин.
9 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в стране будет создан хаб для обслуживания предоставленных Украине танков Leopard.