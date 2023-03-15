Вашингтон, 15 марта, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Коалиция стран передаст Украине более 150 танков Leopard, заявил 15 марта на заседании контактной группы по вопросам поставок оружия Киеву министр обороны США Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Он отметил, что «коалиция стран» продолжает расти, и танки Украине обязались поставлять уже девять государств.

Западные партнеры Киева должны предоставить ВСУ все необходимое для ведения боев, добавил Остин.

9 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в стране будет создан хаб для обслуживания предоставленных Украине танков Leopard.