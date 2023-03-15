Госдума приняла в первом чтении законопроект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей

Москва, , 16:42 — REGNUM Госдума на заседании 15 марта приняла в первом чтении законопроект, распространяющий право на получение маткапитала на мужчин, воспитывающих детей от «суррогатных матерей».

Государственная Дума РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в декабре 2021 года.

Предполагается распространить право на маткапитал на мужчин, признанных единственным родителем детей, рожденных после 1 января 2007 года. Речь идет о втором, третьем или последующих детях и ситуациях, когда ни отец, ни его супруга не пользовались ранее правом на дополнительные меры поддержки.

Также право на получение маткапитала предлагается распространить на мужчин, у которых после 1 января 2020 года в результате «суррогатного материнства» родился первый ребенок.

Право мужчины на получение маткапитала прекращается в случае его смерти или лишения родительских прав и переходит к супруге, усыновившей его ребенка.