Москва, 15 марта, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Инцидент с участием американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем подтверждает непосредственное участие США в боевых действиях на Украине. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Американцы всё время говорят, что они не участвуют в военных действиях. Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях», — заявил Патрушев.

Он сообщил также, что российские специалисты попытаются достать то, что осталось от беспилотника после падения в море.

Как сообщало ИА REGNUM, американская сторона обвинила пилотов российского самолёта Су-27 в повреждении беспилотника, который летел над Чёрным морем 14 марта. Министерство обороны России заявило, что беспилотный аппарат США вторгся в акваторию, из-за чего в воздух пришлось поднять истребители. Беспилотник совершил резкое маневрирование, потерял управление и упал в воду.