Москва, 15 марта, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Российский химический холдинг «ФосАгро» отчитался об операционных результатах работы в 2022 году. Как сообщает пресс-служба компании, в прошлом году «ФосАгро» столкнулся с «большим количеством вызовов», несмотря на которые удалось поставить рекорд по выпуску агрохимической продукции: за 2022 год он увеличился почти на 5% до 11,1 млн тонн.

Логотип «ФосАгро»

В минувшем году многие российские предприятия оказались в ситуации полного ухода с российского рынка международных контейнерных линий, с отказом судоходных компаний предоставлять суда для перевозки удобрений и отказом страховщиков страховать перевозки, с усложнением платежей из-за длительных комплаенс-процедур в западных банках. Традиционные цепочки поставок были разрушены, индустрия столкнулась с ограничениями на поставку технологий и оборудования. Как отметили в «ФоАгро», западные ограничения преследуют цель разрушить мировую торговлю удобрениями, поставив развивающиеся страны на грань «катастрофического голода», о котором в прошлом году предупреждала ООН и призывала исключить торговлю удобрениями из-под действия каких-либо санкций. Российским производителям в этих непростых условиях пришлось проявить максимальную гибкость в оперативном управлении. Фактически, удалось сделать то, о чём говорил

Экспортные поставки «ФосАгро» в самую населённую страну Азии — Индию — выросли за год почти в 6 раз и достигли 2,8 млн тонн. Поставки в Африку выросли за год на треть и достигли 482,6 тысяч тонн («ФосАгро» здесь также лидер среди отечественных компаний с долей в 30% от суммарного экспорта). За последние 5 лет компания в 4 раза увеличила объём поставок в Африку, в планах — рост поставок еще в два раза за следующую пятилетку.

2022 год стал рубежным для компании и с точки зрения капиталовложений в развитие — 63 млрд, на треть больше чем годом ранее и новый корпоративный рекорд. В этом году инвестиции на ещё более высоком уровне — 67 млрд рублей. При этом в ближайшую пятилетку «ФосАгро» направит в развитие более 250 млрд рублей. Эти вложения гарантируют, в первую очередь, надёжное обеспечение минеральными удобрениями приоритетного для компании внутреннего рынка на фоне стремительно растущего спроса. С этой же целью «ФосАгро» завершает строительство завода-миллионника в Волхове, который станет технологическим лидером химической отрасли на годы вперёд. В этом году ожидается его выход на проектную мощность. Компания также рассматривает возможность строительства новых комплексов по производству аммиака и карбамида в Череповце и Волхове.

Безусловно положительным сигналом для компании и сектора в целом стала новость о том, что в январе–феврале «ФосАгро» увеличила производство фосфорной и серной кислот на 22% и 17% год к году. Это значит, что продолжит расти выпуск готовой продукции, зарплаты трудового коллектива, налоговые отчисления и масштабная поддержка социальной сферы регионов присутствия компании.