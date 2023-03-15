Глава Пентагона Остин призвал ВКС России «летать профессионально» после инцидента с беспилотником

Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин после инцидента с БПЛА над Чёрным морем призвал ВКС России «безопасно и профессионально». Об этом американский министр обороны заявил 15 марта, открывая очередную встречу стран-доноров военной помощи киевскому режиму.

Российский истребитель Су-27 © Вадим Савицкийпресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он также предупредил, что вооружённые силы Соединённых Штатов продолжат действовать везде, где это допускает международное право.

«Не стоит заблуждаться. США продолжат летать и действовать везде, где позволяет международное право. Россия должна применять свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом», — сказал Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.