На Украине погиб футбольный фанат и доброволец ЧВК «Эспаньола»
Угледар, ДНР, 15 марта 2023, 17:08 — REGNUM В бою под Угледаром был убит боец ЧВК «Эспаньола» и футбольный фанат Владимир Солодовников (позывной Крейзи). Об этом 15 марта сообщает Петербургское отделение подразделения «Эспаньола».
Отмечается, что «Крейзи был большим специалистом во многих видах вооружений, в том числе и тяжёлых, высококлассным стрелком и наводчиком».
В ЧВК считают его гибель «большой утратой как для «Эспаньолы», так и для всего российского околофутбола».
Напомним, доброволец с позывным Крейзи был героем недавнего репортажа ИА REGNUM с передовой в зоне проведения спецоперации. Журналист тогда среди бойцов встретился и с бывшими участниками фанатских потасовок, которые сейчас по-братски сражаются в одном окопе — бойцы с позывными Шайтан и Крейзи.
Крейзи рассказал, что раньше отстаивал честь ЦСКА и его друг «болел» за питерский «Зенит». Бойцы выяснили, что дрались в Москве на одном поле друг против друга.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство бойцов батальона «Эспаньола», где собрались болельщики разных команд (зачастую враждовавших между собой), свой боевой позывной принесли уже с собой, пока сослуживцы не придумали другой. Командир подразделения — Испанец — Станислав Орлов, знаменитый в своих кругах фанат ЦСКА из группировки Red-Blue Warriors стал идеологом его создания, призвав фанатов из разных клубов, несмотря на спортивные противоречия, объединиться против врага под его флагом.