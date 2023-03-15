В бою под Угледаром погиб футбольный фанат и боец ЧВК «Эспаньола» Крейзи

Угледар, ДНР, , 17:08 — REGNUM В бою под Угледаром был убит боец ЧВК «Эспаньола» и футбольный фанат Владимир Солодовников (позывной Крейзи). Об этом 15 марта сообщает Петербургское отделение подразделения «Эспаньола».

Владимир Солодовников (позывной Крейзи) Александр Дмитровский (c) ИА REGNUM

Отмечается, что «Крейзи был большим специалистом во многих видах вооружений, в том числе и тяжёлых, высококлассным стрелком и наводчиком».

В ЧВК считают его гибель «большой утратой как для «Эспаньолы», так и для всего российского околофутбола».

Напомним, доброволец с позывным Крейзи был героем недавнего репортажа ИА REGNUM с передовой в зоне проведения спецоперации. Журналист тогда среди бойцов встретился и с бывшими участниками фанатских потасовок, которые сейчас по-братски сражаются в одном окопе — бойцы с позывными Шайтан и Крейзи.

Крейзи рассказал, что раньше отстаивал честь ЦСКА и его друг «болел» за питерский «Зенит». Бойцы выяснили, что дрались в Москве на одном поле друг против друга.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство бойцов батальона «Эспаньола», где собрались болельщики разных команд (зачастую враждовавших между собой), свой боевой позывной принесли уже с собой, пока сослуживцы не придумали другой. Командир подразделения — Испанец — Станислав Орлов, знаменитый в своих кругах фанат ЦСКА из группировки Red-Blue Warriors стал идеологом его создания, призвав фанатов из разных клубов, несмотря на спортивные противоречия, объединиться против врага под его флагом.