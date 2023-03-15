Киров, , 16:36 — REGNUM Житель города Вятские Поляны, устроивший стрельбу из окна своей квартиры, ранил сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Кировской области.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Полицейские прибыли на улицу Профсоюзную после получения сообщения о действиях вооружённого мужчины. Он стрелял из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья.

«Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Территорию вокруг дома оцепили, и эвакуировали граждан. Стрелявшего задержали при силовой поддержке СОБР Росгвардии, он был пьян. Оружие изъято.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении 47-летнего Александра Алёшкина, стрелявшего из окна в Вятских Полянах, возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей.