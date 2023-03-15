Вашингтон, 15 марта, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Завод по выпуску виниловых пластинок приобрели участники группы Metallica в американском штате Вирджиния, сообщает Billboard.

Mark Wainwright Выступление группы Metallica

Коллектив стал владельцем завода Furnace Record Pressing. Музыканты заверили, что производство виниловых альбомов, в том числе других исполнителей, будет продолжаться.

«Мы очень счастливы, что наше партнёрство с Furnace и его основателями выходит на новый уровень», — заявил барабанщик Ларс Ульрих.

Вокалист и ритм-гитарист Джеймс Хетфилд назвал сделку «замечательной для Metallica» и для поклонников группы. Ценители виниловых пластинок смогут и в будущем получать высококачественную продукцию.

В 2021 и 2022 годах музыканты Metallica, по данным компании Luminate, вошли в число самых продаваемых на виниле в США. Их альбомы разошлись в количестве 337 тыс. и 387 тыс. экземпляров соответственно.

Новый альбом группы «72 сезона» выйдет 14 апреля 2023 года, до этого альбомов не было с 2016 года. Тем не менее каталог группы хранится в магазинах, а также выпускаются наборы пластинок.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года Metallica провела концертный тур вместе с британской металл-группой Raven.