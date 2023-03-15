Москва, , 16:24 — REGNUM В Москве переполненность следственных изоляторов на сегодняшний день составляет 17,6%, сообщила 15 марта уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева в ходе доклада о своей работе в 2022 году в Мосгордуме.

Заключенные (технический персонал) в СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

По ее словам, для устранения перелимита, который составляет 17,6%, необходимо достроить следственный изолятор №7 и провести ремонт камерных помещений режимного третьего корпуса следственного изолятора №1.

Потяева также отметила, что уже не первый год она предлагает чаще использовать альтернативные меры пресечения. Речь идет о домашних арестах и денежных залогах в отношении обвиняемых, которые не представляют опасности для окружающих.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе России содержится порядка 433 тыс. человек.

По данным ФСИН, число заключенных в российских исправительных колониях и СИЗО уменьшилось в прошлом году на 32,9 тыс. человек.