Мишустин заявил, что Россия стала чемпионом мира по санкциям
Москва, 15 марта 2023, 16:18 — REGNUM Россия является «чемпионом мира» по количеству санкций, введенных против нее, заявил 15 марта на встрече с членами фракции КПРФ в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин.
В такой ситуации необходимо «удержать экономику», что и стремятся делать власти, совмещая системный подход с ситуативным реагированием, отметил он.
Общий объем средств, затраченных на принятие мер обоих типов, Мишустин оценил в 8 трлн рублей.
Как сообщалось ранее, 15 марта на коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин заявил, что на все действия противников в отношении российского бизнеса страна ответит расширением экономической свободы.
Страна может столкнуться с последствиями антироссийских санкций в будущем, но справится со всеми вызовами, сказал президент 14 марта в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода.