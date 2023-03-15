Москва, 15 марта, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Россия является «чемпионом мира» по количеству санкций, введенных против нее, заявил 15 марта на встрече с членами фракции КПРФ в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В такой ситуации необходимо «удержать экономику», что и стремятся делать власти, совмещая системный подход с ситуативным реагированием, отметил он.

Общий объем средств, затраченных на принятие мер обоих типов, Мишустин оценил в 8 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, 15 марта на коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин заявил, что на все действия противников в отношении российского бизнеса страна ответит расширением экономической свободы.

Страна может столкнуться с последствиями антироссийских санкций в будущем, но справится со всеми вызовами, сказал президент 14 марта в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода.