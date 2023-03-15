Монахам Киево-Печерской лавры грозят расправой, а сама украинская власть не может определиться, с кем она: с католиками или с раскольниками. Но на всякий случай руководство Украины прибирает к рукам всё, до чего может дотянуться.

Илья Ропшин, , 16:55 — REGNUM «Освобождение» лавры

Никита Потураев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев 14 марта пригрозил священникам Украинской православной церкви расправой:

«Нужно готовиться и к тому, что в Киево-Печерскую лавру придет патриотически настроенная общественность, в том числе ветераны войны, чтобы поддержать её освобождение».

Так Потураев отреагировал на заявление наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского Павла, который днём ранее предупредил: монахи просто так лавру не покинут.

«Это собственность церкви — была и остаётся. Мы не против государства, мы — за государство, но так быть не может <…> Нам угрожать, что с нами расправятся, — это не 1917 год. Сегодня есть мировое сообщество, есть ещё какая-то культура. Мы ещё не начинали молиться так усердно, чтобы Господь показал чудо, но, наверное, нас всё-таки заставят», — заявил митрополит 13 марта.

Таким образом владыка Павел отреагировал на необъявленный визит государственной комиссии, которая хотела провести ревизию в Нижней лавре.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский Павел СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК

За несколько дней до этого Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» уведомил монастырь Украинской православной церкви о том, что договор о бесплатном пользовании культовыми зданиями и имуществом будет расторгнут с 29 марта.

От монахов потребовали освободить здания на Лаврской, 11 и Лаврской, 15 — а это практически все здания, которые занимает монастырь.

В ответ Украинская православная церковь заявила, что юридических оснований на выселение монахов нет, а само изгнание монастыря является «прихотью чиновников из Минкульта». Но глава ведомства — министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко был неумолим: к концу марта монахи каноничной Православной церкви должны покинуть Киево-Печерскую лавру.

«Я хотел бы подчеркнуть, что, кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты, более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы монахам. В отношении них будет отдельная ревизия», — подчеркнул Ткаченко, дав понять, что забрать святыни с собой монахам не дадут.

Киево-Печерская лавра в Киеве © Стрингер/РИА Новости

Причина, по которой УПЦ решили прогнать из Киево-Печерской лавры, официально звучит так: нарушение монастырём договора об использовании государственного имущества. Это установила межведомственная группа, созданная после того, как ряд православных иерархов попал под санкции украинского государства.

Однако желая заполучить всю Киево-Печерскую лавру в своё распоряжение, минкульт рискует получить гораздо больше проблем.

Грибок

«Оле чюдо! Яко вторый Иерусалим на земли явися Киев, и вторый Моисей Володимер явися», — писал Яков Черноризец в XI веке в похвале князю Владимиру.

К моменту написания похвалы самым главным и самым красивым храмом Киева, отчего тот в том числе и заслужил славу второго Иерусалима, был Софийский собор — сегодня это музей, который входит в состав Национального заповедника «София Киевская». Но дела у «оберегаемого» украинским государством собора идут не очень.

15 февраля Национальная академия наук Украины призналась: несколько лет назад в соборе обнаружили плесень, угрожающую фрескам, написанным ещё византийскими мастерами. Плесень эта появилась из-за «пониженной влажности воздуха», что многих заставило вспомнить и о проходившем в храме «соборе», на котором была создана «Православная церковь Украины», и о других мероприятиях с участием высокопоставленных чиновников, в ходе которых применялись софиты.

Купола Софийского собора в Киеве © Стрингер/РИА Новости

Что характерно, ранее собор, напротив, страдал от переувлажнённости. Софии, в том числе мозаикам и фрескам, угрожало поднятие грунтовых вод. Из-за этого в 2014 году рухнула одна из стен, отделявшая территорию заповедника от жилых домов поблизости. Само же поднятие грунтовых вод было вызвано, в свою очередь, бесконтрольной застройкой вблизи заповедника.

Но и это ещё не всё: в 2021 году гендиректор заповедника «София Киевская» Неля Куковальская в статье на украинском The Village перечислила все проблемы, угрожающие этому памятнику архитектуры. Среди них были не только вышеописанное, но и проблемы со звуком из-за массовых мероприятий на Софийской площади и вибрацией из-за транспорта.

Музейного работника не услышали. Мэр Киева Виталий Кличко продолжил проводить шумные празднования Нового года на Софийской площади. Это место полюбил и президент Украины Владимир Зеленский. Недавно в ходе торжественных мероприятий он вручал там государственные награды и боевые знамёна новым бригадам Нацгвардии.

Украинское государство, которое из-за боевых действий сократило траты на культуру и, в том числе, на музеи, не прекратило эти самые музеи и музейные объекты уничтожать.

В таких условиях взгромождать на себя дополнительную ответственность в виде лавры с её многочисленными помещениями и храмами, денег не то, что на реставрацию — на поддержание в порядке которых у Минкульта попросту нет, довольно рискованно.

Вероятнее всего, украинская власть выселяет УПЦ из Нижней лавры, освобождая ту для «ПЦУ». Как это уже ранее провернуло с Верхней лаврой. Тем более, уже вечером 14 марта глава Минкульта Ткаченко в эфире телемарафона намекнул, что из лавры выселят только высшее духовенство, а вот монахи вольны остаться, «если сделают правильный выбор».

Но у нынешних властей могут быть и другие варианты.

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры © OLEG PETRASYUK/ЕРА/ТАСС

Дважды отпетый

Выселение из лавры началось на фоне другого скандала.

Украинские националисты обвинили Минкульт в непатриотизме: руководство заповедника не дало отпеть в Успенском соборе Верхней лавры диверсантов из окружения одиозного лидера запрещенной в России группировки «Братство» Дмитрия Корчинского, уничтоженных под Брянском 25 декабря.

Минкульт начал пенять на «ПЦУ», мол, те ничего не сообщали о планах на храм, но в «ПЦУ» слова ведомства опровергли. Корчинский начал требовать крови — уволить министра.

В итоге националистов отпели в Михайловском златоверхом соборе — главной резиденции «ПЦУ» и похоронили на престижном Байковом кладбище Киева.

А вот последующие похороны ещё одного погибшего националиста — Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, заставили подозревать, что украинское государство пока ещё делает мучительный выбор, какой же церкви отдать предпочтение в качестве государственной.

Дмитрий «Да Винчи» Коцюбайло President.gov.ua

Сами похороны Коцюбайло прошли с участием высшего военного и политического руководства не только Украины, но и Финляндии. И запомнились и странным с точки зрения религии обрядом.

Сначала Коцюбайло отпели в Михайловском монастыре — вотчине «Православной церкви Украины». Отпевал его лидер этой организации — «митрополит» Епифаний.

Но когда дело дошло непосредственно до погребения, Коцюбайло отпели второй раз — уже в храме Святого Николая на Аскольдовой могиле. На этот раз служба была греко-католическая, вёл её настоятель храма Игорь Онышкевич. Такое «двойное» отпевание противоречит канонам и православных, и католиков.

Примечательно и место захоронения Коцюбайло: не на его малой родине — в селе Заднестрянское, что на Ивано-Франковщине, а в центре Киева, на кладбище, погребение на котором — особая честь.

При этом Аскольдова могила не является военным мемориальным кладбищем. По поводу последнего сейчас на Украине идут горячие споры.

Как рассказывала 13 марта депутат Киевсовета от «Слуги народа» Ксения Семёнова, власти страны и лично президент Украины Владимир Зеленский одержимы идеей «украинского Арлингтона» — военного кладбища, которое уже получило название «Пантеон украинских героев».

Владимир Зеленский © President Of Ukraine/Global Look Press

Но вот с местом для последнего дела обстоят не очень.

Сначала министерство по делам ветеранов решило создать это кладбище в Бабьем Яру, чем возмутило еврейскую общину. Тогда было выбрано другое место — Лысая гора. Но тут на дыбы встала уже киевская общественность. Излюбленное место киевских ведьм, толкинистов, сатанистов, нацистов, диггеров и язычников удалось отстоять. Теперь же рассматривают вопрос о размещении «Пантеона» в Быковне — рядом с мемориальным комплексом жертвам политических репрессий

Пока же украинских «героев» хоронят, где придётся: то на Аскольдовой могиле, то на Байковом кладбище, а то и, как канадца украинского происхождения Григория Цихмистренко, на кладбище в Чабанах, что под Киевом.

Метания украинских властей напоминают поведение героя анекдота об украинце, решившем не съесть, так понадкусывать вагон яблок: статусных украинских военных хоронят на каждом более-менее подходящем некрополе. Создаётся впечатление, что украинская власть спешит оставить свой символический след везде, в надежде на то, что после её падения никто с покойниками воевать не будет.

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Есть и второе объяснение.

И Киево-Печерская лавра, и Аскольдова могила, и Бабий Яр, и Байковое кладбище символы «доукраинского Киева», намертво вписанные в историю других народов — русских и евреев. Словно захватившие Константинополь турки, превратившие Софийский собор в мечеть, украинцы пытаются сделать чужие святыни своими.

Собственно, традиция не нова. Первые «политические захоронения» на той же Аскольдовой могиле датируются 1918 годом, когда там похоронили участников боя под Крутами, мифологизированного ныне украинской пропагандой. В этом деле главное массовость.

Одновременно идёт зачистка культовых объектов от «вражеского присутствия».

Власть не волнует вопрос сохранности исторических и архитектурных памятников, как не волнует и вопрос, а сможет ли та же «Православная церковь Украины», которая не может согласовать такой элементарный вопрос, как отпевание в отданном ей храме, содержать эти памятники в порядке.

Главное — выгнать православных, да ещё и должность министру Ткаченко сохранить. И если в результате человечество лишится ценных памятников, что ж, так тому и быть.