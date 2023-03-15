Нарусова не увидела разницы между критикой и дискредитацией СВО

Москва, , 16:20 — REGNUM Единственным сенатором, проголосовавшим против закона об ответственности за дискредитацию участников СВО, стала член конституционного комитета Совета Федерации Людмила Нарусова, передаёт 15 марта РИА Новости.

Людмила Нарусова Совет Федерации Федерального Собрания России

Сенатор подтвердила, что не поддержала закон, потому что ей не объяснили «разницу между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество».

Также Нарусова выступила против закона, предусматривающего штрафы за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении возложенных на Вооружённые силы России задач.

Ей неясно, почему не вводится ответственность не за возможные противоправные деяния таких формирований, «а за слова об этих деяниях».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Совет Федерации на заседании одобрил закон, которым вводится административная ответственность за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев.

За действия по дискредитации Вооружённых сил России и добровольцев без уголовно наказуемого деяния для физических лиц — штраф до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.