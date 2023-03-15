Лондон, 15 марта, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Воздушные силы Великобритании и Германии перехватили российский самолет Ил-78 вблизи воздушного пространства Эстонии. Об этом 15 марта сообщает британская вещательная корпорация «Би-би-си» (BBC).

Владимир Гердо/ТАСС Ил-78

Согласно опубликованным данным, самолет-дозаправщик летел между Санкт-Петербургом и Калининградом. Уточняется, что российское воздушное судно не связалось с эстонской авиадиспетчерской службой.

Телеканал отмечает, что это первая подобная операция, которую провели совместно две страны НАТО.

«Совместная миссия Великобритании и Германии в странах Балтии ясно демонстрирует нашу коллективную решимость противостоять любой потенциальной угрозе границам НАТО», — заявил министр ВС Британии Джеймс Хиппи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.