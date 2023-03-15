Москва, 15 марта, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о занятости населения в России.

Максим Богодвид/РИА Новости Работа

Документ упорядочивает действующие нормы законодательства России о занятости и закрепляет новые меры поддержки некоторых категорий граждан, включая бывших участников спецоперации.

Проект закона обязывает службы занятости сотрудничать с образовательными учреждениями для обеспечения трудоустройства и профориентации молодых специалистов. Предлагается учитывать потребности рынка труда при утверждении контрольных цифр приёма в образовательные организации на обучение за бюджетный счет.

Согласно законопроекту, правительство России должно установить меры поддержки трудоустройства молодых людей, в том числе при регистрации молодёжи в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей. В законопроект закрепляется право работодателей на меры финансовой поддержки в случае приёма на работу молодых людей.

Правительство России будет устанавливать порядок организации дополнительного профессионального образования и профессионального обучения молодежи. Помимо этого, документом предлагается обязать службы занятости содействовать трудоустройству молодежи, учащихся и подростков в свободное от учёбы время.

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 11 января. Среди его авторов — спикер Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.