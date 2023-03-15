Генпрокурор РФ Краснов: пять стратегических предприятий выведены из-под иностранного контроля

Москва, , 16:02 — REGNUM Пять стратегических предприятий выведены из-под иностранного контроля в 2022 году. Об этом 15 марта заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.

Игорь Краснов genproc. gov.ru

«Особо отмечу результаты реализации новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества», — сказал Краснов.

Он рассказал, что состоялись судебные решения, в результате чего из-под иностранного контроля выведены пять стратегических предприятий.

Кроме того, ещё по четырём предприятиям дела находятся в стадии рассмотрения, добавил генпрокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о работе по возвращению государственного контроля над стратегическими предприятиями, которыми незаконно завладели третьи лица.