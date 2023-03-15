«Спорт-экспресс»: РФС не будет инициировать проверку нарушения со стороны «Локомотива»

Москва, , 15:59 — REGNUM Российский футбольный союз не будет инициировать рассмотрение в контрольно-дисциплинарном комитете нарушения со стороны «Локомотива» в матче против «Акрона», передает 15 марта «Спорт-экспресс».

Результат матча от этого не изменится («Акрон» в любом случае одержал победу), но судебное решение сделало бы эту победу «бумажной», отметил источник издания в РФС.

ФК «Локомотив» © Владимир Астапкович/РИА Новости

Как сообщалось ранее, «Акрон» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России, при этом в составе московской команды на поле вышел полузащитник Дмитрий Баринов, который должен был пропускать этот матч из-за дисквалификации.