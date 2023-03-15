Махачкала, 30 января, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы отложил рассмотрение дела Бадрудина Мусаева — сына мэра Махачкалы. Причиной переноса срока рассмотрения стала неявка на заседания адвоката обвиняемого. Повторно суд приступит к делу 22 января, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Сын мэра Махачкалы Мусы Мусаева оказался в центре скандала с применением силы в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел 31 мая прошлого года в центре Махачкалы, на пересечении улиц Ярагского и Расула Гамзатова. Как сообщало следствие, 22-летний Мусаев, который находился за рулем автомобиля «Мерседес-Бенц», был задержан после дрифта.

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Следствие может ужесточить обвинение против сына мэра Махачкалы

Во время стычки одному из полицейских был сломан палец. На Мусаева было заведено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти. В конце декабря прошлого года дело было передано в суд.

Муса Мусаев в комментарии изданию «Новое дело» заявил, что каждый должен отвечать за свои поступки согласно закону и он не намерен заступаться за сына. «Никому не дозволено нарушать, в том числе представителям моей семьи. Я не намерен вмешиваться в ход следственных мероприятий», — сказал мэр.