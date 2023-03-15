Мишустин: создание Фонда поддержки участников СВО идёт полным ходом
Москва, 15 марта 2023, 16:05 — REGNUM Создание фонда поддержки участников спецоперации идёт полным ходом. Об этом 15 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ.
Он напомнил, что данный фонд поручил создать президент России Владимир Путин.
Его создание идёт полным ходом, уточнил Мишустин.
«Мы его сразу же на контроль поставили», — подчеркнул он.
Как передавало ИА REGNUM, проект «Народного фронта» «Служба сопровождения ветеранов СВО» расширил свою деятельность, направленную на помощь участникам боевых действий с тяжёлыми ранениями и ампутациями.