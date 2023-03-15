Москва, 15 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Создание фонда поддержки участников спецоперации идёт полным ходом. Об этом 15 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами фракции КПРФ в Доме правительства

Он напомнил, что данный фонд поручил создать президент России Владимир Путин.

Его создание идёт полным ходом, уточнил Мишустин.

«Мы его сразу же на контроль поставили», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, проект «Народного фронта» «Служба сопровождения ветеранов СВО» расширил свою деятельность, направленную на помощь участникам боевых действий с тяжёлыми ранениями и ампутациями.