Москва, 15 марта, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В Москве возбудили уголовное дело в отношении семерых гастарбайтеров. По данным следствия, они дважды похищали одного и того же мужчину и требовали у него деньги. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Цитата к/ф «Кавказская пленница». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение

События произошли в апреле 2022 года, но стало известно о них только сейчас. Всё это время продолжалось следствие, а 14 марта по этому делу возбудили новое производство.

По версии следствия, семь гастарбайтеров разработали план похищения мужчины с целью получения крупной суммы денег. 26 апреля 2022 года его обманом заманили в квартиру на Хорошёвском шоссе. Там его удерживали несколько часов, избивали и требовали 500 000 рублей. Похищенному удалось убедить похитителей, что он готов выполнить их требования и заплатить деньги. Но для этого мужчина попросил дать ему время, чтобы найти нужную сумму. Мужчину отпустили, а уже на следующий день похитили снова. Угрозами и обманом его убедили на очередную встречу у станции метро Цветной бульвар, где посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Пострадавшего удерживали силой и требовали у него деньги, на этот раз 130 000 рублей. Но нужной суммы у него всё ещё не было. Не добившись результата, похитители через несколько часов снова его отпустили, пригрозив применением насилия, если он не найдёт деньги. Мужчина отправился в полицию, где сообщил о случившемся. Вскоре похитителей задержали и поместили под стражу.

«Было задержано семь мужчин в возрасте от 22 до 34 лет, действующих группой лиц, которые по предварительному сговору 26 и 27 апреля 2022 года дважды похищали мужчину, применяя в отношении него физическое насилие и высказывая угрозы, требовали денежные суммы в размере 500 000 и 130 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Задержанных поместили под стражу, им было предъявлено обвинение по статьям 126 УК РФ «Похищение человека» и 163 УК РФ «Вымогательство».