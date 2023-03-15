Белгород, 15 марта, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области было обстреляно ВСУ, сообщил 15 марта в своём телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел

«В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая. Самое главное — пострадавших нет», — написал он.

По данным Гладкова, в результате обстрела в частном домовладении оказались выбиты окна, а также разрушен забор и фасад.

Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Были повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль.

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