Киров, 15 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Житель города Вятские Поляны в Кировской области, стрелявший из ружья из окна пятиэтажки, задержан. Об этом сообщает 15 марта прокуратура региона в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Правонарушитель задержан», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). В региональном следственном комитете сообщили, что он стрелял «в сторону, где непосредственно находились сотрудники полиции».

Как сообщало ИА REGNUM, 47-летний Александр Алёшин, вооружённый двумя гладкоствольными ружьями, открыл огонь из своей квартиры на пятом этаже жилого дома. Мужчина был пьян, хотя до этого много лет не употреблял спиртное.