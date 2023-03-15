В Кировской области задержали мужчину, устроившего стрельбу
В Кировской области задержали мужчину, стрелявшего из окна
Киров, 15 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Житель города Вятские Поляны в Кировской области, стрелявший из ружья из окна пятиэтажки, задержан. Об этом сообщает 15 марта прокуратура региона в телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Арест
«Правонарушитель задержан», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). В региональном следственном комитете сообщили, что он стрелял «в сторону, где непосредственно находились сотрудники полиции».
Как сообщало ИА REGNUM, 47-летний Александр Алёшин, вооружённый двумя гладкоствольными ружьями, открыл огонь из своей квартиры на пятом этаже жилого дома. Мужчина был пьян, хотя до этого много лет не употреблял спиртное.