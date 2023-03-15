Москва, 15 марта, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Депутат Московской городской думы Евгений Ступин исключён из партии КПРФ. Об этом 15 марта он написал в Telegram-канале.

Антон Денисов/РИА Новости Евгений Ступин

«Только что бюро московского горкома КПРФ приняло решение о моём исключении из партии», — написал Ступин.

По его словам, было названо три основания такого решения: подписанное им письмо против спецоперации, голосование против отчёта мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году и предоставление положительной характеристики осуждённому Илье Яшину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Он добавил, что остаётся депутатом Московской городской думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме рассмотрят вопрос о прекращении полномочий депутата Гулина.