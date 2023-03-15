Москва, , 15:49 — REGNUM Проект Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО» расширил свою деятельность, направленную на помощь участникам боевых действий с тяжёлыми ранениями и ампутациями. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Участникам военной спецоперации помогают пройти лечение и реабилитацию, а также оформить документы. По словам руководителя проекта Ирины Куксенковой, новой «опцией» стало сопровождение при эндопротезировании.

«Мы ищем квоты, распределяем парней по медучреждениям, где можно это сделать. На самом деле очень много ребят, которым вот так точечно, адресно нужно помогать», — сказала Куксенкова.

В рамках проекта помощь получил участник боевых действий из ЛНР, бывший воспитанник детского дома Вадим Спиренков. Он ушёл в ополчение больше восьми лет назад, в боях лишился стопы. Молодому человеку помогли получить российский паспорт и другие документы, а также направили на реабилитацию в Тульскую область. Спиренкову предстоит лечение и протезирование.

50-летний житель Донецка Олег Линник, мобилизованный в ряды ВС РФ, в мае получил осколочное ранение со смещением шейки бедра и перенёс две операции. Передвигаться мужчина не может. Ему также помогли получить российский паспорт и транспортировали в Москву, в госпиталь имени Вишневского.

21-летний Виктор Харебин из ЛНР получил тяжёлое ранение с раздроблением шейки бедра, ему потребовались операция и эндопротезирование. Представители ОНФ помогли раненому приехать на лечение в Москву, где его успешно прооперировали. Харебину предстоит долгий курс реабилитации.

Проект «Служба сопровождения ветеранов СВО» оказал помощь и поддержку 212 участникам боевых действий. Из них 90% намерены продолжить военную службу. Остальным помогают переобучиться на новые специальности и получить работу.