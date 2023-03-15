Анкара, 15 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым зерновую сделку, сообщили 15 марта в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — сообщили министерстве.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили стамбульское соглашение по зерну и двусторонние отношения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продление зерновой сделки жестом доброй воли. Журналистов интересовал вопрос, почему эту сделку продлили только на 60 дней.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада и согласованные условия зерновой сделки выполнены не были.