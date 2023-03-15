Москва, 15 марта, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Командование ВСУ будет перебрасывать в Артёмовск подкрепление. Украинцы попытаются разблокировать город, к этому нужно быть готовыми, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Чтобы нанести удар, им нужна не только артиллерийская, но и мощная авиационная поддержка. Сейчас они пытаются работать вертолётами и самолётами, но, думаю, возможности эти очень ограничены…» — приводит его слова «Известия».

По словам Дандыкина, борьба за Артёмовск уже близится к завершению и Вооружённые силы России «дожмут противника».

Эксперт добавил, что участок, через который украинская армия поставляет в Артёмовск подкрепление и боеприпасы, продолжает сужаться, а бойцам РФ осталось пройти около километра.

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные, несмотря на решение президента Владимира Зеленского об усилении обороны Артёмовска, предпринимают попытки бегства из города. По его словам, украинцы пытаются бежать по просёлочным дорогам.