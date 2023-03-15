Красноярск, , 18:27 — REGNUM Правоохранительные органы Сочи арестовали отца младенца, который скончался от истощения. Об этом 15 марта сообщает 93.ru, ссылаясь на пресс-службу службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, сейчас отец малыша отбывает наказание за административное нарушение. Уточняется, что мужчина пытался сбежать из служебной машины, в результате он был арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта стало известно о том, что грудной ребёнок известного блогера Максима Лютого скончался от истощения в Сочи.