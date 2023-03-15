Красноярск, 15 марта, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Сочи арестовали отца младенца, который скончался от истощения. Об этом 15 марта сообщает 93.ru, ссылаясь на пресс-службу службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По информации журналистов, сейчас отец малыша отбывает наказание за административное нарушение. Уточняется, что мужчина пытался сбежать из служебной машины, в результате он был арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта стало известно о том, что грудной ребёнок известного блогера Максима Лютого скончался от истощения в Сочи.