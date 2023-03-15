Донецк, , 15:39 — REGNUM Предприятия ДНР, находящиеся на расстоянии менее 10 км от линии проведения боевых действий, разминировать не будут. Такое решение принято с целью обеспечения безопасности людей. Об этом говорится в материалах совещания по вопросам разминирования предприятий, расположенных на освобожденных территориях ДНР. Документы оказались в распоряжении ИА REGNUM. Данное совещание было проведено Минпромторгом ДНР в марте текущего года.

Сотрудник МЧС ДНР на месте разминирования © Сергей Батурин/РИА Новости

Как отмечается, что приоритет будет отдавать разминированию социальных и гражданских объектов. При этом часть объектов, прошедших разминирование в прошлом году, не прошли контроль качества. Из-за этого процедура по разминированию будет повторена.

Ранее ИА ИА REGNUM сообщало, что в ДНР планируют продолжить разминирование завода «Азовсталь» в апреле 2023 года сразу же после завершения работ на комбинате «ММК им. Ильича».

По состоянию на 31 декабря 2022 года разминировано 239 из 1068 га территории комбината «Азовсталь», и 389 из 1024 га территории комбината «ММК им. Ильича».