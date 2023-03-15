Донецк, 15 марта, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Предприятия ДНР, находящиеся на расстоянии менее 10 км от линии проведения боевых действий, разминировать не будут. Такое решение принято с целью обеспечения безопасности людей. Об этом говорится в материалах совещания по вопросам разминирования предприятий, расположенных на освобожденных территориях ДНР. Документы оказались в распоряжении ИА REGNUM. Данное совещание было проведено Минпромторгом ДНР в марте текущего года.

Сергей Батурин/РИА Новости Сотрудник МЧС ДНР на месте разминирования

Как отмечается, приоритет будет отдаваться разминированию социальных и гражданских объектов. При этом часть объектов, прошедших разминирование в прошлом году, не прошли контроль качества. Из-за этого процедура по разминированию будет повторена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ДНР планируют продолжить разминирование завода «Азовсталь» в апреле 2023 года сразу же после завершения работ на ММК им. Ильича.

По состоянию на 31 декабря 2022 года разминировано 239 из 1068 га территории «Азовстали», и 389 из 1024 га территории ММК им. Ильича.