Село Зализнянское под Артёмовском перешло под контроль России

Артемовск, , 15:49 — REGNUM Населённый пункт Зализнянское возле Артёмовска взят под контроль российских военных. Об этом 15 марта сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, штурмовые отряды расширяют окружение Артёмовска.

Накануне, 14 марта, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные скоро полностью будут контролировать в Артёмовске завод «Востокмаш». Бои в городе идут за каждый метр, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта один из российских бойцов в интервью РИА Новости рассказал, как ВСУ несут огромные потери в технике и живой силе под Артёмовском, но не собираются забирать или обменивать тела своих погибших сослуживцев.