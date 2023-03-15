Standard: Raiffeisen Bank намерен поменяться активами со Сбербанком в Вене
Вена, 15 марта 2023, 15:32 — REGNUM Raiffeisen Bank намерен обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Австрии, сообщает 15 марта газета Standard со ссылкой на данные еженедельника Falter.
По данным газеты, руководство Raiffeisen Bank работает над поглощением оставшихся активов Sberbank Europe.
«Сбербанк получит активы Raiffeisen в России, в обмен Raiffeisen Bank International получит активы Сбербанка в Вене», — пишет издание.
Как сообщало ИА REGNUM, дочерняя организация австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) — Райффайзенбанк — с февраля 2023 года ограничила некоторые клиентские операции в России. Так, с 6 марта вырастет минимальная сумма исходящего перевода в иностранной валюте для клиентов-физлиц.