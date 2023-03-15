Вена, 15 марта, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Raiffeisen Bank намерен обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Австрии, сообщает 15 марта газета Standard со ссылкой на данные еженедельника Falter.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По данным газеты, руководство Raiffeisen Bank работает над поглощением оставшихся активов Sberbank Europe.

«Сбербанк получит активы Raiffeisen в России, в обмен Raiffeisen Bank International получит активы Сбербанка в Вене», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, дочерняя организация австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) — Райффайзенбанк — с февраля 2023 года ограничила некоторые клиентские операции в России. Так, с 6 марта вырастет минимальная сумма исходящего перевода в иностранной валюте для клиентов-физлиц.