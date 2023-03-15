Москва, , 15:32 — REGNUM Российско-американские отношения находятся в весьма плачевном состоянии, в низшей точке. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны России по этому поводу.

«Что касается двусторонних отношений, они, наверное, находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии», — отметил он, добавив, что каждая из стран будет отстаивать свои интересы.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта над Чёрным морем около полуострова Крым российскими военнослужащими был зафиксирован полёт американского беспилотника MQ-9 в направлении государственной границы России, в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования дрон MQ-9 перешёл в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

При этом ВС США заявили о столкновении Су-27 с американским беспилотником.