Великобритания готовится к военной гонке: через семь лет военный бюджет страны может достичь отметки в 3% ВВП. А в новой внешнеполитической доктрине предлагается сдерживать Россию и ввести на постоянной основе в Совбез ООН новые страны. Особое место в документе уделено Китаю и Тихоокеанскому региону.

Василий Егоров, , 15:50 — REGNUM В новой внешнеполитической доктрине Соединенного Королевства слово «устойчивость» упоминается рекордные 72 раза. Пожалуй, оно стало лейтмотивом этого главного внешнеполитического документа Британии, официально опубликованного в понедельник.

Албаниз, Байден и Сунак. AUKUS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Судя по новому документу, министерство обороны готовится к большой военной гонке. В частности, в доктрине прямо говорится, что переход к многополярному и фрагментированному миру произошел гораздо быстрее чем предполагалось. Лондон признает, что мир находится в зоне повышенного риска. Причем, по британским прогнозам, такой период продлится до второй половины 2030-х.

На удивление, авторы документа посвятили России лишь небольшой фрагмент. Лондон намерен сдерживать Москву в кратко — и среднесрочной перспективе, для чего будет работать со всеми возможными союзниками. Далее лишь упоминается, что за минувший год Лондон отправил Киеву военного снаряжения на 2 млрд фунтов.

Из необычного стоит отметить желание Лондона реформировать совет безопасности ООН. Туда предлагается добавить целый ряд новых игроков. В частности, свои постоянные места в Совбезе должны получить Германия, Бразилия, Япония.

А вот чего в документе действительно много, так это Китая. В этом Лондон повторяет многие тезисы Вашингтона. Единственное отличие от американского подхода состоит в том, что британцы все еще боится открыто назвать Китай врагом. Все остальные атрибуты на месте.

Си Цзиньпин на корабле ВМС Китая chinamil.com.cn

Лондон осознанно останавливает свое внимание на тихоокеанском регионе.

Накануне премьер-министр Риши Сунак принял участие в совместной встрече с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Албанизом на американской военно-морской базе в Сан-Диего, которая является основным портом базирования Тихоокеанского флота США.

Дальнейшие развитие военного блока AUKUS (сокращение от Australia, United Kingdom, United States — прим. ред) только закрепляет курс, изложенный в новой внешнеполитической доктрине Британии.

В австралийский Перт начнут уже с 2023 заходить американские подлодки. С 2026 к ним подключатся и британцы. Одновременно в Австралии и Соединённом Королевстве начнётся строительство нового класса подлодок SSN-AUKUS их ввод в строй предполагается в 2030-е.

Удивляет во всей этой истории ее долгосрочность. Планы по строительству новых атомных подводных лодок и патрулированию Тихого океана расписаны вплоть до 2050-х.

Так же мощно смотрятся и финансовые затраты на наращивание сил на тихоокеанском направлении. Общие расходы к 2055 г. могут составить 370 млрд долларов. Фантастический бюджет для перевооружения.

Атомная подводная лодка ВМС США U. S. Navy

Причем американцы вполне готовы поделиться своими военными технологиями. Достанутся подарки и некоторым британским корпорациям. Так, ядерные реакторы на британские подлодки будет устанавливать Rolls-Royce.

Одновременно с публикацией новой доктрины премьер-министр Риши Сунак объявил о дополнительных вливаниях в военный бюджет.

Премьер-министр пообещал дополнительные 5 млрд фунтов. Теперь военный бюджет превысит традиционные для страны 2% от ВВП и достигнет отметки в 2,29%. К 2030 консервативное правительство обещает достичь отметки в 3% ВВП. Тут правда стоит уточнить, что министр обороны Бен Уоллес требовал такого резкого повышения уже в 2023–2024 гг.

Перед нами один из самый глобальных военных планов на несколько десятилетий вперед. Другое дело, что такой план не учитывает политические изменения в этих самих странах. Впереди ответ Китая и новая морская гонка.