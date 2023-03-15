Владычица морей 2.0. Лондон презентовал новую внешнеполитическую доктрину
Василий Егоров, 15 марта 2023, 15:50 — REGNUM В новой внешнеполитической доктрине Соединенного Королевства слово «устойчивость» упоминается рекордные 72 раза. Пожалуй, оно стало лейтмотивом этого главного внешнеполитического документа Британии, официально опубликованного в понедельник.
Судя по новому документу, министерство обороны готовится к большой военной гонке. В частности, в доктрине прямо говорится, что переход к многополярному и фрагментированному миру произошел гораздо быстрее чем предполагалось. Лондон признает, что мир находится в зоне повышенного риска. Причем, по британским прогнозам, такой период продлится до второй половины 2030-х.
На удивление, авторы документа посвятили России лишь небольшой фрагмент. Лондон намерен сдерживать Москву в кратко — и среднесрочной перспективе, для чего будет работать со всеми возможными союзниками. Далее лишь упоминается, что за минувший год Лондон отправил Киеву военного снаряжения на 2 млрд фунтов.
Из необычного стоит отметить желание Лондона реформировать совет безопасности ООН. Туда предлагается добавить целый ряд новых игроков. В частности, свои постоянные места в Совбезе должны получить Германия, Бразилия, Япония.
А вот чего в документе действительно много, так это Китая. В этом Лондон повторяет многие тезисы Вашингтона. Единственное отличие от американского подхода состоит в том, что британцы все еще боится открыто назвать Китай врагом. Все остальные атрибуты на месте.
Лондон осознанно останавливает свое внимание на тихоокеанском регионе.
Накануне премьер-министр Риши Сунак принял участие в совместной встрече с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Албанизом на американской военно-морской базе в Сан-Диего, которая является основным портом базирования Тихоокеанского флота США.
Дальнейшие развитие военного блока AUKUS (сокращение от Australia, United Kingdom, United States — прим. ред) только закрепляет курс, изложенный в новой внешнеполитической доктрине Британии.
В австралийский Перт начнут уже с 2023 заходить американские подлодки. С 2026 к ним подключатся и британцы. Одновременно в Австралии и Соединённом Королевстве начнётся строительство нового класса подлодок SSN-AUKUS их ввод в строй предполагается в 2030-е.
Удивляет во всей этой истории ее долгосрочность. Планы по строительству новых атомных подводных лодок и патрулированию Тихого океана расписаны вплоть до 2050-х.
Так же мощно смотрятся и финансовые затраты на наращивание сил на тихоокеанском направлении. Общие расходы к 2055 г. могут составить 370 млрд долларов. Фантастический бюджет для перевооружения.
Причем американцы вполне готовы поделиться своими военными технологиями. Достанутся подарки и некоторым британским корпорациям. Так, ядерные реакторы на британские подлодки будет устанавливать Rolls-Royce.
Одновременно с публикацией новой доктрины премьер-министр Риши Сунак объявил о дополнительных вливаниях в военный бюджет.
Премьер-министр пообещал дополнительные 5 млрд фунтов. Теперь военный бюджет превысит традиционные для страны 2% от ВВП и достигнет отметки в 2,29%. К 2030 консервативное правительство обещает достичь отметки в 3% ВВП. Тут правда стоит уточнить, что министр обороны Бен Уоллес требовал такого резкого повышения уже в 2023–2024 гг.
Перед нами один из самый глобальных военных планов на несколько десятилетий вперед. Другое дело, что такой план не учитывает политические изменения в этих самих странах. Впереди ответ Китая и новая морская гонка.