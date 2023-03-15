Москва, 15 марта, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Прокуратура после начала специальной военной операции ввела особый порядок надзора на предприятиях ОПК, заявил 15 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры России по итогам работы в 2022 году генпрокурор Игорь Краснов.

Federation Council of Russia/Global Look Press Игорь Краснов

Особый порядок предусматривает содействие в выполнении гособоронзаказа и формировании эффективной системы кооперации и импортозамещения, но при этом предполагает оперативное реагирование на срыва сроков выпуска продукции и другие нарушения дисциплины, сказал Краснов.

Прокуроры по сути «выступает в роли координаторов», что позволяет получать объективную информацию о возникающих проблемах при поставках наиболее востребованной продукции и оперативно эти проблемы решать, отметил генеральный прокурор.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на предприятиях при срыве ими гособоронзаказа будет вводиться внешнее управление. Речь идет о правилах на период военного положения.