Вашингтон, 15 марта, 2023, 15:36 — ИА Регнум. В Вашингтоне не хотят, чтобы украинский конфликт перешёл в противостояние Соединённых Штатов и России. Об этом, как передаёт телеканал CNN, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«То, чего мы меньше всего хотим… — это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между США и Россией», — сказал он на фоне инцидента с американским БПЛА над Чёрным морем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.