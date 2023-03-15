Москва, , 15:10 — REGNUM Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин © Павел Бедняков/РИА Новости

«Перед государством стоит много важных задач и еще много нерешенных проблем, но мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создания условий для ее уверенного развития», — заявил глава государства на коллегии Генеральной прокуратуры.

Российский лидер добавил, что доверие людей должно быть оправдано результатами работы в целом, а также обеспечением справедливости, что для общества особенно важно.

Как сообщало ИА REGNUM, российской президент РФ Владимир Путин 15 марта находится в Бурятии. Тем не менее глава государства нашел время для того, чтобы принять участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры и призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в стране. По словам российского лидера, прокурорам следует незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с социальными выплатами, обеспечением жильём.