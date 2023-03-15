Росфинмониторинг внес Дениса Капустина в список террористов и экстремистов

Москва, , 15:09 — REGNUM Росфинмониторинг 15 марта внёс предполагаемого организатора атаки на Брянскую область Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов.

Денис Капустин Цитата из видео

Капустин является одним из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса», состоящего из граждан России, воюющих на стороне ВСУ.

В ФСБ ранее сообщили о причастности Капустина к попытке подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, организации нападения на два села в Брянской области, а также к организации предотвращенного покушения на предпринимателя Константина Малофеева.

По данным ФСБ, действиями Капустина руководят спецслужбы Украины. В ведомстве отметили, что покушение на Малофеева пытались организовать по сценарию, схожему со сценарием покушения на Дарью Дугину.