Москва, 15 марта 2023, 15:08 — REGNUM В России в 2022 году участились факты терроризма, экстремизма и незаконного вывоза оружия из зоны боевых действий. Об этом 15 марта заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов
Генпрокурор РФ Игорь Краснов
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«Несмотря на отсутствие заметных изменений в структуре и динамике преступности, участились факты терроризма и экстремизма, незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны проведения военных действий», — сказал Краснов на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Он также добавил, что тревожной остаётся ситуация и с незаконным оборотом наркотиков, особенно среди молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, у прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, необходимо жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в РФ. С этими и другими заявлениями российский президент Владимир Путин выступил 15 марта в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

По словам главы государства, в год 300-летия российской прокуратуры сделано многое: «После вмешательства прокуроров были восстановлены права более 1 млн 100 тысяч человек, которые столкнулись с несправедливостью, нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав».

Ранее Краснов заявил, что в России количество распространяемых в интернете фейков растёт, информационные атаки на людей усиливаются. Надзорные ведомства отслеживают и блокируют все ресурсы, распространяющие недостоверную информацию.