Москва, 15 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Российским прокурорам поручено взять на контроль своевременный переход государственных органов на отечественное программное обеспечение. С таким заявлением 15 марта выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Council. gov.ru Игорь Краснов.

«Следует установить контроль за своевременным переходом госорганов на работу с отечественным программным обеспечением, внедрением технологий, препятствующих несанкционированному доступу к информационным базам», — сказал он.

Также прокурорам поручено скоординировать усилия правоохранителей по пресечению незаконного использования персональных данных граждан.

Краснов пояснил, что необходимо контролировать целевое использование выделяемых государством «колоссальных финансовых средств» на реализацию национальных проектов, в том числе «Цифровая экономика».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о возвращении стратегических предприятий под контроль государства, которыми ранее незаконно завладели третьи лица или контроль над ними был утрачен.