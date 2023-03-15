Мариуполь, ДНР, , 14:58 — REGNUM В ДНР планируют продолжить разминирование завода «Азовсталь» в апреле 2023 года сразу же после завершения работ на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. Об этом говорится в протоколах совещания по вопросам разминирования предприятий, расположенных на освобожденных территориях ДНР. Материалы оказались в распоряжении ИА REGNUM

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Данное совещание было проведено Минпромторгом ДНР в марте текущего года. По состоянию на 31 декабря 2022 года разминировано 239 из 1068 га территории «Азовстали» и 389 из 1024 га территории ММК им. Ильича.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в текущем году в ДНР запланированы работы по техническому обследованию и разминированию на 73 предприятиях общей площадью более 4300 га. В 2022 году полностью были разминированы 20 предприятий общей площадью более 500 га.