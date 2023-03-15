Москва, , 14:57 — REGNUM Прокурорам следует незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с социальными выплатами, обеспечением жильём. Об этом президент Владимир Путин заявил 15 марта на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что случаи задержек с выплатами были в ряде регионов. Также есть проблемы в такой острой и чувствительной сфере, как обеспечение детей-сирот жильём. Бывает, что они получают квартиры, в которых невозможно жить.

«Я прошу незамедлительно реагировать на подобные недопустимые ситуации», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства также призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в России.